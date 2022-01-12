ВООЗ: половина населення Європи може заразитися «омікроном» до березня

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що більше ніж половина населення Європи, ймовірно, заразиться COVID-19 на тлі нової хвилі штаму «омікрон», що котиться із заходу на схід континенту.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге оприлюднив попередження 11 січня, цитуючи прогноз Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME), згідно з яким понад 50 відсотків населення регіону будуть інфіковані «омікроном» у наступні шість-вісім тижнів.

Європейський регіон ВООЗ охоплює 53 країни і території, у тому числі кілька в Центральній Азії. За словами Клюге, «омікрон» швидко стає домінантним штамом у західних країнах і зараз поширюється на Балкани.

Моделювання для європейського регіону передбачає, що пік у понад 12 мільйонів випадків заражень на день буде досягнутий до середини січня. Очікується, що піки будуть суттєво відрізнятися від країни до країни і найпізніші припадуть на Центральну Азію, повідомляє IHME.

Клюге закликав країни, де раніше не фіксували зростання випадків «омікрону», використати час для запровадження запобіжних заходів. Він попередив, що для країн існує «вікно можливостей, яке зачиняється», щоб запобігти перевантаженню своїх систем охорони здоров’я.

Там, де поширюється «омікрон», пріоритетом має бути захист вразливих категорій населення, сказав Клюге, закликавши країни зробити обов’язковим використання масок у приміщеннях і вакцинувати групи ризику, включаючи медичних працівників і літніх людей.

Клюге наголосив, що схвалені вакцини забезпечують хороший захист від важкого перебігу захворювання і смерті, в тому числі для «омікрону». За його словами, рівень смертності залишається стабільним і є найвищим у країнах з високою захворюваністю і низьким рівнем вакцинації.

ВООЗ також закликала створювати нові вакцини, які краще захищають від передачі вірусу, заявляючи, що повторні бустерні дози оригінальних вакцин проти COVID-19 не є перспективною стратегією.

Останні коментарі ВООЗ з’явилися у той час, коли штам, що є більш заразним за попередні, поширюється по всьому світу, змушуючи уряди запроваджувати нові заходи.

В Україні МОЗ прогнозує, що пік нової хвилі COVID-19 буде в лютому і поступово спадатиме до квітня.