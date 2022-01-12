У Болгарії сталися сутички поліції з протестувальниками проти обмежень через COVID-19

Учасники акції протесту проти обмежень через COVID-19 у Болгарії, вступили в протистояння з поліцією перед будівлею парламенту в Софії, передає місцева служба Радіо Свобода. Мітингарі змогли прорвати кордон поліції під час заворушень 12 січня і дістатися сходів парламенту, перш ніж їх відтіснили.

Поранення отримали вісім поліцейських, повідомляє міністерство внутрішніх справ країни.

Згодом частина протестувальників попрямувала до будівлі Ради міністрів і Міністерства охорони здоров’я, але їх стримала поліція.

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До акції долучилися близько тисячі прихильників націоналістичної партії «Вараждане» (Відродження), яка має 13 місць у 240-місному парламенті Болгарії – Народних зборах.

Вони заявили, що залишаться перед парламентом, доки не будуть виконані їхні вимоги: скасувати обов’язковий масковий режим та так звані «зелені» ковід-документи.

Заходи проти пандемії вимагають від болгар пред’являти медичний талон, який підтверджує вакцинацію, одужання від інфекції або нещодавній негативний тест на COVID-19, щоб відвідувати такі місця, як ресторани, кафе, торгові центри та спортзали. Люди також зобов’язані носити маски в приміщеннях та в громадському транспорті.

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Болгарія країною з найнижчим показником вакцинації з-поміж 27 членів Європейського Союзу – лише третина її населення повністю вакцинована проти COVID-19.

Щоб стимулювати вакцинацію, новий центристський уряд запропонував виплачувати 75 леві ($43,59) пенсіонерам, які отримають повну вакцинацію або бустерну дозу.

Болгарія переживає п’яту хвилю захворювань, викликаних варіантом «омікрон». 12 січня кількість нових хворих сягнула рекордного рівня – 7 062. Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в цій балканській країні вірус забрав життя 89 людей.