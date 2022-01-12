Велика Британія: Джонсон вибачився за вечірку під час суворого карантину у 2020-му

Голова уряду Великої Британії Боріс Джонсон 12 січня вперше визнав свою участь у вечірці на Даунінг-стріт, 10 – у саду резиденції прем’єра – 20 травня 2020 року, коли в країні тривав перший локдаун та діяли жорсткі карантинні обмеження.

Виступаючи в середу перед членами парламенту, Джонсон сказав, що приносить «щирі вибачення» та усвідомлює суспільний гнів. Але, як стверджує британський прем’єр, він вважав захід робочою зустріччю, організованою із дотриманням усіх правил.

За словами Джонсона, він був присутній на події близько 25 хвилин, щоб подякувати всім співробітникам свого офісу.

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«Звичайно, оглядаючись назад, я повинен був знайти інший спосіб подякувати колегам, і мені варто було усвідомити, що, навіть якщо зустріч була організована технічно в рамках рекомендацій, мільйони і мільйони людей так не вважатимуть», – додав політик.

Лідер опозиційних лейбористів Кір Стармер закликав Боріса Джонсона подати у відставку, назвавши його становище в цій ситуації «жалюгідним». Стармер та низка інших законодавців задаються питанням, як Джонсон міг вважати, що вечірка – це робоча зустріч.

Як раніше написали британські медіа, на пікніку з алкоголем в саду були присутні близько 30-40 людей, в тому числі Джонсона та його дружина (на той момент наречена). З електронного листа-запрошення на пікнік, що потрапило в пресу, який розіслав особистий секретар прем’єра Мартін Рейнолдс, випливає, що на вечірку «з соціальним дистанціюванням» покликали близько ста співробітників резиденції.

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На той момент у Великій Британії через пандемію COVID-19 офіційно на публіці, поза домом, могли зустрітися лише двоє людей, якщо вони не є членами однієї сім’ї.

Британська поліція зараз проводить розслідування пікніка на Даунінг-стріт 10, що відбувся 20 травня 2020 року. Як зазначав британський мовник BBC, це далеко не перший приклад порушень коронавірусних обмежень, у яких звинувачують Джонсона та його підлеглих.