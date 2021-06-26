Велика Британія: голова МОЗ подав у відставку через поцілунок із помічницею, яким порушив карантин

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок подав у відставку після того, як таблоїд опублікував фотографії, на яких він цілує та обіймає помічницю в своєму урядовому офісі, що суперечить вказівкам карантинним приписам, чинним на той момент.

42-річний Хенкок одружений, але обурення серед колег та громадськості викликало порушення ним карантинні обмеження, пов’язані з пандемією, яка триває 15 місяців.

Хенкок часто брав на себе представництво консервативного уряду під час локдаунів та інших обмежень. Під час численних появ на телебаченні та в інших медіа він закликав громадян дотримуватися обмежень проти поширення COVID-19.

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Урядовець подав заяву про відставку прем’єр-міністру Борису Джонсону, який прийняв її, але висловив думку, що «внесок Хенкока в державну службу ще далеко не вичерпаний».

За повідомленням Даунінг-стріт, міністра на посаді замінить колишній канцлер Великої Британії та міністр внутрішніх справ Саджид Джавід.

У своїй заяві про відставку Хенкок визнав, що «порушив вказівки», що стосуються інших, і, таким чином, «підвів їх».

Під час роботи на цій посаді Хенкок призначив жінку, з якою був зафіксований на фотографіях The Sun, на оплачувану з бюджету посаду, на якій вона повинна була перевіряти роботу його відділу.

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Як повідомляється, фотографії були зроблені минулого місяця, коли правила забороняли близькі контакти з людьми з-поза власного домогосподарства.

У травні 2020 року британські ЗМІ повідомили, що старший помічник прем’єр-міністра Домінік Каммінгс порушив чинні на той момент карантинні обмеження та заборону на пересування через пандемію. Незважаючи на вимоги звільнити радника, Боріс Джонсон став на його бік. Один із членів кабінету прем’єр-міністра звільнився через незгоду з цим рішенням.