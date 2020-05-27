Один з членів кабінету Джонсона пішов у відставку через скандал з радником прем’єра

Один з міністрів уряду Великої Британії пішов у відставку через скандал навколо радника прем’єр-міністра Боріса Джонсона Домініка Каммінґса, якого звинувачують в порушенні правил карантину. Про це повідомляє ВВС.

Дуглас Росс – молодший міністр у справах Шотландії в кабінеті Джонсона – заявив, що його не повністю влаштували пояснення, які дав Каммінґс, і що більшість британців – зокрема виборці в окрузі, який Росс представляє у Палаті громад, – засуджують дії радника прем’єра.

Росс став першим членом кабінету, який пішов у відставку через скандал, який вже привів до суперечок у правлячій Консервативній партії і падіння рейтингу прем’єр-міністра.

Понад 30 членів парламенту від Консервативної партії закликали Джонсона звільнити Каммінґса, цього ж вимагали лідери опозиційних партій.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що старший помічник прем’єр-міністра Домінік Каммінгс поїхав зі свого будинку Лондоні до своїх батьків у графстві Дарем ще в березні, попри чинні карантинні обмеження та заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були його маленький син та дружина, в якої були симптоми COVID-19.​

Незважаючи на вимоги звільнити радника, Джонсон, став на його бік.

Сам Каммінґс відмовився визнати свою провину у порушенні карантину.