Голова МЗС Великої Британії анонсувала свій візит до Києва

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 6 січня анонсувала свій візит до Києва наприкінці цього місяця, щоб підкреслити «непохитну» відданість Лондона Україні перед обличчям російської агресії.

У своєму зверненні до парламенту Трасс назвала Україну найважливішим пріоритетом і застерегла від будь-яких поступок Росії, яка, за повідомленнями, сконцентрувала десятки тисяч військ біля свого західного кордону з Україною.

«Будь-яке подальше військове вторгнення в Україну призведе до масштабних наслідків, в тому числі скоординованих санкцій, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії», – сказала міністерка, повторюючи попередні попередження західних чиновників.

Вона зазначила, що Сполучене Королівство працює зі своїми партнерами над санкціями, до яких входять «заходи з сильним впливом, спрямовані на російський фінансовий сектор та окремих осіб».

За словами урядовиці, немає виправдання «агресивній» позиції Росії, і для поступу Москва повинна піти на деескалацію. Вона додала, що Велика Британія не миритиметься з російською кампанією з дестабілізації демократичних сусідів.

Крім того, Трасс нагадала, що Лондон виступає проти російського газопроводу «Північний потік-2».

«Я працюю з союзниками і партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту… Європа повинна зменшити свою залежність від російського газу», – додала вона.

Трасс не сказала наразі, коли саме поїде до Києва. Міністерство закордонних справ України також не анонсувало наразі її візит.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 січня поспілкувався із головою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Сторони «скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС».

Велика Британія, Європейський союз та Сполучені Штати вже запровадили кілька раундів санкцій проти Москви з моменту незаконної анексії Росією українського Криму та початку російської агресії на сході України в 2014 році.