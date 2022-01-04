Чеха засудили за участь у війні проти України на 21 рік

Міський суд столиці Чехії Праги засудив до 21 року ув’язнення ще одного громадянина країни, який брав участь у російській гібридній агресії проти України на Донбасі.

Вирок був винесений заочно – засуджений, 49-річний Мартін Сукуп, як вважають, перебуває на непідконтрольній Києву частині Донбасу. Вирок іще не набув чинності і може бути оскаржений; адвокатка Сукупа подала таку апеляцію негайно.

Як заявила голова судової колегії Сільвія Слепічкова, Сукуп, який свого часу служив у чеській армії, зловжив своїм командирським досвідом, залучившись до боїв значно активніше, ніж інші звинувачені в схожих справах, тому й отримав відразу таке високе покарання.

За матеріалами вироку, Мартін Сукуп вирушив до України ще 2014 року, щоб узяти участь у боях у складі збройних формувань угруповання «ДНР», і служив там принаймні до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї.

Серед іншого, він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Таким чином, заявив прокурор Марек Бодлак, підсудний вчинив передбачений чеським кримінальним правом злочин терористичного нападу, за що він запропонував засудити Сукупа до 20 років позбавлення волі.

Цей злочин сам по собі передбачає покарання від 12 до 20 років позбавлення волі, але факт, що він був скоєний у складі організованого злочинного угруповання, дозволяє ще підвищити цей термін аж на третину. Чеське право карає за тероризм, навіть якщо він скоєний не проти Чехії, а проти іншої держави.

Адвокатка Сукупа Клара Тврда переконувала, що вина її підзахисного не доведена, але суд вирішив інакше.

Це далеко не перший такий випадок у Чехії. Наступного тижня Вищий суд у Празі буде розглядати в апеляційному слуханні справу Лукаша Новачека, якого в вересні засудили за аналогічний злочин до 20 років ув’язнення; Новачек визнав перебування в лавах російських гібридних сил, але заперечує, що брав участь у бойових операціях. Його викликали як одного зі свідків і у справі Сукупа, але він відмовився свідчити.

Раніше в Чехії засудили цілу низку осіб, які брали участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, або осіб, які підтримували таку участь. Частина таких вироків теж винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу.