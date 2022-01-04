Український Конгресовий комітет Америки звернувся до Байдена через загрози безпеці України

Український Конгресовий комітет Америки звернувся з листом до президента США Джо Байдена, в якому висловив свої перестороги що нинішніх загроз безпеці України.

«Український Конгресовий комітет Америки (УККА), представницька організація, що об’єднує понад два мільйони американців українського походження, єдині в нашій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Як американці, ми віримо, що демократична та незалежна Україна відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів і є життєво важливою для цілісної, вільної та мирної Європи... Українська громада вдячна за Ваші (Джо Байдена – ред.) нещодавні телефонні дзвінки з президентом України Зеленським, а також за взаємодію Вашої Адміністрації з вищими українськими чиновниками, що свідчить про серйозність і серйозність продовження агресивних дій Росії щодо України», – йдеться у зверненні.

У Конгресовому комітеті кажуть, що «постійні загрози українському суверенітету з боку Росії та ескалація збройних сил на кордоні України мають бути стримані стійкими засобами».

УККА глибоко стурбована тим, що під час майбутніх зустрічей Росії та США «будь-які висловлювання кремлівських оперативників, які прагнуть підірвати курс України на євроатлантичну інтеграцію та трансатлантичні відносини, назавжди загрожують миру в Європі».

«Українсько-американська спільнота сподівається на те, що ваша адміністрація продовжить публічно підтримувати зусилля України щодо євроатлантичної інтеграції, що особливо важливо, її членство в альянсі НАТО, водночас забезпечуючи Україну засобами, необхідними для захисту її територіальної цілісності та суверенітету. Збільшення військової допомоги Україні має вирішальне значення для нашого стратегічного партнера України для стримування будь-яких форм агресивних дій Москви», – йдеться у листі.

УККА також закликає адміністрацію Байдена оцінити поточні потреби України та «негайно прискорити військове озброєння», а «додаткові заходи щодо нейтралізації агресивної дезінформаційної кампанії Росії» (в тому числі санкції), також мають бути розглянуті за допомогою потужних медіа-орієнтованих програм, вказує комітет.

УККА також просить зустрічі з президентом Джо Байденом, щоб «обговорити занепокоєння нашої громади щодо безперервного наступу агресивних заходів Росії».

Чи є відповідь Білого дому на таке прохання наразі невідомо.

Нині Україні і Захід стурбовані тим, що нарощування російських військ чисельністю близько 100 тисяч осіб біля кордонів України може бути підготовкою до потенційного вторгнення. Кремль вторгнення заперечує.