Примара «ДонбасНашу», коштовна картопля і страшний Ярош – топ-10 подій року щодо ОРДЛО

2021-й – восьмий рік окупації частини українського Донбасу. Західні джерела і розвідка України не виключають повномасштабного вторгнення російської армії. Однак Москва продовжує наполягати на своїй непричетності до війни і вимагати від Києва «прямого діалогу з Донецьком та Луганськом». Президент Росії Володимир Путін цього року висунув також вимоги Заходу. Тим часом в ОРДЛО загострилася економічна криза, а ватажки угруповань «ЛДНР» отримали у 2021-му російські паспорти й вступили до правлячої партії «Єдина Росія». Донбас.Реалії виділило топ-10 подій року, що минає, для окупованого сходу України.

Зрив року

Укладеному влітку 2020-го хиткому перемир’ю у війні на Донбасі цього року було покладено край. Наприкінці минулого, 2020 року, в Міноборони України констатували: за п’ять місяців припинення вогню кількість обстрілів зменшилася у понад 5 разів, кількість жертв серед бійців Об'єднаних сил – у 14 разів. Але надалі на домовленість від 27 липня 2020 року про «всеосяжне припинення вогню» чекала така ж доля, як і на десяток попередніх угод, укладених протягом розв’язаної Росією війни на сході України. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у зриві перемир’я.

За майже 8 років війни Україна втратила понад 4,5 тисяч воїнів убитими та близько 15 тисяч отримали поранення. Про це заявив 14 грудня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. За його даними, 2021 року загинули 64 українські військовослужбовці, 260 зазнали поранень. Водночас в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода генерал Залужний констатував: від початку російської агресії українська армія отримала інше покоління офіцерів, які здобули досвід на фронті. ЗСУ не є вдосконаленою радянською армією, запевнив головнокомандувач.

Ризик року

Двічі протягом 2021-го Росія концентрувала війська поблизу кордонів України. Спершу це було навесні, а потім – восени. Друга концентрація триває досі й українська розвідка не виключала повномасштабного вторгнення російської армії в січні-лютому 2022 року.

Керівник розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов констатував 21 листопада, що Росія готується до нового нападу на Україну саме в цей період. «Наші оцінки майже такі ж, як у наших американських колег», – сказав Буданов виданню Military Times.

За його словами, така атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, атаки в Одесі та Маріуполі й менше вторгнення через сусідню Білорусь. За твердженням Буданова, можливий напад, який готує Росія, може бути набагато більш руйнівним, ніж будь-коли з 2014 року.

Натомість Москва заперечує підготовку нового вторгнення в Україну. Як заявляв речник російського президента Дмитро Пєсков, твердження про таку підготовку є «істерикою». А сам президент Росії Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції 23 грудня стверджував, що в нього «складається враження» – нібито це Україна готує наступ на Донбасі.

Кремль також переконує, що напруженість 2021 року нібито спричинила активізація відносин України з НАТО. Путін висунув вимоги Заходу щодо «гарантій безпеки». 17 грудня МЗС Росії ще до переговорів оприлюднило проєкти угод з НАТО та США стосовно таких гарантій. Зокрема:

Учасники, які є державами-членами НАТО, приймають зобов'язання, що унеможливлюють подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав

НАТО не буде розміщувати додаткові сили та озброєння на території всіх інших держав Європи понад того, що було розміщене на цій території станом на 27 травня 1997 року.

НАТО відмовляється від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Заборона на розгортання ракет середньої та малої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників угоди

Учасники угоди не проводять військових навчань та інших заходів військової діяльності понад бригадний рівень у погодженій прикордонній смузі

Сторони не розглядають одна одну як противники.

Протягом 2021 року на тлі зафіксованою західними джерелами концентрації російських військ біля кордонів України відбулося кілька контактів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Зокрема, 16 червня відбулися їхні переговори у Женеві, а 7 грудня лідери США і Росії розмовляли по відеозвʼязку.

Як повідомило агентство «Рейтер», Потім Байден розповів про висловлене ним попередження: Росія заплатить «жахливу ціну» в разі вторгнення в Україну. Також Москва зіткнеться з руйнівними економічними наслідками у разі повномасштабного нападу. Під час телефонної розмови з Путіним за два дні до нового року Байден повторив, що будь-яке вторгнення в Україну стикнеться з нищівними санкціями з боку США та їхніх партнерів.

Росія і США 10 січня 2022 року планують переговори щодо гарантій безпеки та України, інформував телеканал «Настоящее время». За цими даними, 12 січня заплановані зустрічі представників Росії із членами НАТО, 13 січня – зустрічі за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн.

«Народ» року

Неодноразово стверджуючи, що « росіяни і українці – один народ, єдине ціле», Володимир Путін наприкінці 2021 року окремо виділив «народ Донбасу». Під час своєї щорічної пресконференції 23 грудня президент Росії стверджував, що долю Донбасу має вирішувати саме «народ Донбасу».

Це дало привід деяким оглядачам припускати, що нібито Москва готує для окупованої частини українського Донбасу або «абхазький» або «кримський» сценарій. «Абхазький» – визнання Москвою так званих «ЛДНР» за прикладом визнання Абхазії у 2008 році після розв’язаної тоді Росією війни проти Грузії й відтискання у цієї закавказької держави п’ятої частини території. «Кримський» – «ДонбасНаш» – проведення так званого «референдуму» за прикладом подій весни 2014 року в окпованому українському Криму.

Наразі Москва не підтверджує припущення стосовно підготовки нею «абхазького» або «кримського» сценарію.

Донбас.Реалії звернулося до своїх фоловерів у соцмережах – як вони оцінюють імовірність таких сценаріїв і взагалі: «до чого дійшов окупований Донбас» 2021 року?

Стіна року

2021 року значно ускладнилися можливості перетину лінії розмежування на Донбасі. З українського боку всі сім контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрито щодня з 08:00 до 16:00. Проте рух більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблокований підконтрольними Росії угрупованнями «ЛНР» і «ДНР». «Станиця Луганська» – єдиний КПВВ, де щодня пропускають людей.

Протягом минулого року кількість перетинів лінії розмежування на Донбасі зменшилася на 95%. Про це повідомила генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

А як зауважив в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, Україна готова забезпечити безперебійну роботу всіх КПВВ.

«Ми кажемо: давайте відкриємо КПВВ, все ж готово. До речі, через КПВВ йдуть гуманітарні вантажі. Тобто вантажі Червоного Хреста і ООН вони пропускають. А громадян, яких вони називають «своїми», а які насправді наші, не пускають. Вони не можуть отримати пенсії, не можуть отримати допомогу, вони не можуть отримати адміністративні послуги в ЦНАПі, взагалі нічого не можуть. І хто кого геноцидить? Виникає питання. Навіть що стосується води, вугілля. І все це, зрештою, все стосується того, що вони обходяться з народом, як з інструментом», – наголосив Олексій Арестович.

Запитанням «хто кого геноцидить?» Арестович прокоментував цьогорічні твердження Володимира Путіна, що начебто ситуація на Донбасі «дуже нагадує геноцид».

Як становище з КПВВ відображається на житті пересічних людей окупованих територій, розповіла 24 грудня 2021 року в прямому ефірі Радіо Донбас.Реалії мешканка Донецька.

«Я телефоную із Донецька. Окупованого. От я зараз дуже хворію. І я не можу поїхати отримати свої гроші, які я витратила б на ліки. Адже я не маю змоги через Росію їхати. А Путін назвав, що тут «геноцид російськомовних». Я – майже російськомовна, хоча народилася в Україні. І я вважаю, що він чинить геноцид у нас тут», – вважає мешканка Донецька.

Путін порівняв ситуацію на Донбасі з геноцидом 9 грудня 2021 року, виступаючи на засіданні російської Ради з прав людини. «Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. Це, звичайно, дуже нагадує геноцид», – сказав Путін. За його словами, «першим кроком на шляху до геноциду є русофобія».

Посольство США в Україні назвало такі твердження Путіна «неправдивими, небезпечними та безвідповідальними». «Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія», – йдеться у дописі посольства США, опублікованому у твітері.

Контрудар року

26 жовтня 2021 року на наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил відбулося перше бойове застосування безпілотного комплексу «Байрактар».

Дрон відреагував на обстріли з боку батареї російських гібридних сил, яка, за даними ООС, атакувала українські позиції поблизу населеного пункту Гранітного. Внаслідок цієї атаки противника загинув український військовий і були зруйновані будинки мирних жителів. 2018 року Україна закупила 6 «байрактарів» у Туреччини.

У підконтрольних Росії угрупованнях «ЛДНР» заявили, що застосування «байрактарів» порушує Мінські угоди.

Натомість призначений у 2021 році міністром оборони України Олексій Резніков в ефірі телеканалу «Україна 24» зазначив, що у Мінських угодах заборонене використання іноземних безпілотників. А в даному випадку йдеться про український безпілотний апарат, наголосив Резніков. Там (у Мінських угодах – ред.) є одне важливе слово, яке забувають навіть наші німецькі друзі – «іноземні». Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми – на своїй землі. І це український безпілотний апарат», – вважає Олексій Резніков.

Командувач ООС Олександр Павлюк в ексклюзивному інтерв’ю Донбас.Реалії розповів – як Україна використовує «байрактари» та «джавеліни» на Донбасі?

Картопля року

В ОРДЛО 2021 року загострилася економічна криза: ціни зростали, підприємства зупиняли, зарплати затримували, молодь тікала з цього регіону. Зокрема на окупованому Донбасі активно вербували гірників для роботи у віддалених районах Росії. Серед пропозицій – праця на шахтах Якутії. Біг-борди про це з'явилися наприклад в окупованій Макіївці на Донеччині.

Деякі металурги, гірники, робітники комунальної сфери ОРДЛО зверталися напряму до президента Росії Володимира Путіна, розповідаючи про свої злидні.

Відбулося і різке підвищення цін на продукти в ОРДЛО. Зокрема на окупованій частині Донбасу били рекорди ціни на картоплю. У десятих числах вересня 2021 року картопля в окупованому Донецьку коштувала до 30 російських рублів (близько 11 гривень) за кілограм. Але минуло кілька тижнів і її ціна почала сягати на ринках 100 рублів (близько 37 гривень) за кілограм і вище. Це в кілька разів дорожче, ніж на підконтрольній уряду України частині Донбасу, ніж у Києві, ніж у сусідній Ростовській області Росії і навіть у Москві.

Росія не зацікавлена у процвітанні Донбасу, зазначав в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода донеччанин у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш.

На його думку, Росія робить все, щоб в ОРДЛО жилося якнайгірше і люди виїжджали до Росії. Адже РФ переживає демографічну кризу та брак робочих рук. А головне у кремлівських планах – держава-окупант зацікавлена у тому, щоб викачати максимум ресурсів окупованого Донбасу і в такому вигляді повернути цей знекровлений регіон Україні, вважає Гармаш.

Натомість Росія наполягає на тому, що не є учасником конфлікту на Донбасі. Допомога Росії мешканцям ОРДЛО є виключно гуманітарною, стверджують у Москві. І ця допомога є регулярною та масштабною, заявляє Кремль.

«Вибори» року

Дипломи російського зразка, рубльова зона, доступ товарів на російський ринок, перекриті КПВВ, видача російських паспортів – в останні роки Москва планомірно відривала окуповану частину Донбасу від України. На кінець листопада 2021 року, за інформацією Офісу українського омбудсмена Людмили Денісової, кількість виданих російських паспортів в ОРДЛО сягнула 1,4 мільйона – 800 та 600 тисяч у Донецькій та Луганській областях відповідно.

Але інший рівень «наближення» – включення ОРДЛО у внутрішньополітичне життя Росії. До голосування на виборах у Держдуму Росії, які відбувалися до 19 вересня 2021 року, Москва заучила жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Цього року відбувався також прийом донеччан і луганчан до правлячої партії «Єдина Росія». «Єдина Росія» почала співпрацювати з «Союзом добровольців Донбасу» (СДД), який об’єднує росіян, котрі воювали проти України, починаючи з 2014 року. СДД очолює Олександр Бородай, який деякий час був головою так званого уряду угруповання «ДНР». Саму організацію пов’язують з Владиславом Сурковим – людиною, наближеною до президента Росії Путіна. Сам Бородай ніколи не спростував зв’язок СДД із Сурковим.

На з’їзді «Єдиної Росії» 4 грудня 2021 року ватажки угруповань «ДНР» Денис Пушилін та «ЛНР» Леонід Пасічник отримали партійні квитки цієї політсили.

Ще у травні 2020-го українська делегація у Тристоронній контактній групі продемонструвала копію російського паспорта Пушиліна. 2021 року Росія офіційно підтвердила наявність російського громадянства у ватажків «ЛДНР», адже членом партії може бути винятково громадянин Росії.

Москва постійно наполягає на дотриманні Мінських угод й необхідності ведення Києвом «прямого діалогу з Донецьком та Луганськом». Виходить, що Україна має вести «прямі переговори» вже з росіянами, ще й членами правлячою партії – але, начебто, представниками Донецька та Луганська.

Фейк року

2021 року в Україні викрили чергові фейки навколо загибелі дитини на Донбасі. 2 квітня в окупованому селищі Олександрівське загинув 5-річний хлопчик. Інформацію про смерть дитини начебто «від удару українського безпілотника» російські та проросійські ЗМІ інтенсивно розкручували протягом тижня. У ЗСУ заявили, що 2 квітня дрони у повітря не підіймали, Олександрівське розташоване за 30 кілометрів від українських позицій і у цьому районі працюють потужні системи радіолокаційної боротьби противника, які унеможливлюють роботу безпілотників.

Журналісти інтернет-проєкту «Стопфейк» змогли знайти контактні дані й поспілкуватися з людьми, які проживають поблизу буднику, де загинув хлопчик. Вони не дали жодного свідчення, яке говорило би про можливість атаки безпілотника, жоден із опитаних не сказав, що бачив чи хоча би чув БПЛА в час і у місці інциденту, зазначив представник «Стопфейк» Руслан Дейниченко. За його словами, свідки також схиляються до того, що пристрій, який вибухнув, зберігався у будинку, де жила загибла дитина.

Арешт року

9 листопада 2021 року Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика угруповання «ДНР», який підозрюється в катуванні ув’язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Йдеться про Дениса Куликовського, відомого як «Палич».

Наразі він дає свідчення, підтверджує причетність до тюрми та каже, що перебував у Києві ще з 2019-го. Радіо Свобода зі спільнотою Bellingcat зібрали дані про його життя у ці два роки: що робив підозрюваний в знущаннях над заручниками війни, як пояснює спецслужба, що затримала його аж тепер, і чому Куликовському сьогодні може бути безпечніше в ізоляторі СБУ, ніж у зоні досяжності Кремля? Радіо Свобода також показало ексклюзивні кадри в'язниці «Ізоляція» з повітря та відео її колишнього коменданта.

Страшилка року

2 листопада 2021 року колишній лідер організації «Правий сектор», командувач «Української добровольчої армії», колишній народний депутат Дмитро Ярош заявив, що став радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ярош добре відомий у зв’язку з подіями Революції гідності та війни на сході України. Така популярність, особливо у російських ЗМІ, породила чимало мемів. У Росії «Правий сектор» визнали екстремістською організацією, а сам Ярош став страшилкою для населення окупованої частини Донбасу.

В ефірі держканалу «Росія 1» від 2 листопада пропагандистка Ольга Скабеєва так прокоментувала повідомлення Дмитра Яроша про призначення його радником головнокомандувача ЗСУ: «Зеленський, який обіцяв припинити війну, зараз готується до знищення мирного населення».

Президент України Володимир Зеленський жодного разу не заявляв про плани «знищити мирне населення» і жодного разу не коментував нібито призначення Дмитра Яроша радником головнокомандувача ЗСУ. А радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода зазначив: «Залужний ліквідував апарат радників як такий. Тепер у нього є робочі групи, які створюються з тих чи інших питань. Тому що він каже, що це більш ефективно, ніж окремі радники».

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