Лавров пригрозив «адекватною відповіддю» Кремля на «можливі провокації» на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Києву «адекватною відповіддю» у разі «можливих провокацій» на Донбасі.

«Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживе всіх необхідних заходів для їхнього захисту», – сказав Лавров в інтерв’ю російському державному агентству «РИА Новости», оприлюдненому 31 грудня.

За його словами, Захід «продовжує підтримувати мілітаристські устремління» української влади.

Заява Лаврова з’явилася після вчорашньої телефонної розмови між президентами США і Росії.

Джо Байден і Володимир Путін спілкувалися вдруге цього місяця на тлі загострення відносин через нарощування Росією своїх військ біля кордону з Україною і можливої підготовки до масштабного вторгнення.

Президент США Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна знизити нагнітаючу напруженість і посилити дипломатичні зусилля довкола України на тлі нарощування російських військ біля кордону і вимог Кремля про всеосяжні «гарантії безпеки».

Під час 50-хвилинної телефонної розмови 30 грудня лідери двох країн провели «серйозний та предметний» обмін думками, щоб закласти основу для трьох груп майбутніх переговорів на початку наступного місяця, – сказав високопосадовець адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності.

«Обидва лідери визнали, що є сфери, в яких ми могли б досягти значного прогресу, а також ті, де угоди не є можлививми, і що майбутні переговори визначать точніше контури кожної з цих категорій», – сказав високопосадовець.

Під час розмови Джо Байден також повторив, що будь-яке вторгнення в Україну зустрінеться нищівними економічними санкціями з боку Сполучених Штатів та їхніх партнерів, а також посиленням присутності НАТО в Центральній та Східній Європі.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Байден закликав до «прагматичної, орієнтованої на результат дипломатії» на майбутніх зустрічах сторін США та Росії.

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9-10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності. Потім 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше – зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Речниця Білого дому Джен Псакі додала, що «президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною».

У свою чергу, помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що Росія задоволена телефонною розмовою та перспективами подальшої дипломатії на початку наступного року, які, за його словами, зосереджені на гарантіях безпеки, які Москва вимагає від Заходу.

Ушаков сказав, що Байден сказав Путіну, що Сполучені Штати не мають наміру розміщувати наступальну зброю в Україні. Путін сказав Байдену, що будь-які санкції будуть «колосальною помилкою», яка призведе до «повного розриву відносин» між Росією та США, заявив представник Кремля.