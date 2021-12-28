«Ніхто не знає, які плани лежать на столі у російських військових». Якою є ймовірність вторгнення Росії в Україну з боку Азовського моря

Газета The Washington Post повідомила, посилаючись на дані американської розвідки, що Росія планує масований та багатовимірний військовий наступ на Україну за участі 175 тисяч своїх військових. Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, які постраждали від війни, повідомляє видання. Саме тому наступ може розпочатися з Азовського моря, що розділяє дві країни, з подальшою висадкою росіян на український берег, пише телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews, керівник моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень», в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів, яка ймовірність вторгнення з боку Азовського моря.
– Ми оцінюємо ризики для міжнародної безпеки не так за риторикою, як за тими видами моніторингу, який ми ведемо. Але й у нашому нещодавньому огляді ми наголосили на наступних моментах.
Перше: за останній місяць значно збільшився час штучного утримання морських комерційних суден, що йдуть з українськими вантажами з українських портів Маріуполя та Бердянська. За 11 місяців цього року ми маємо загалом близько 40 годин на одне судно. Це на 10 годин більше, ніж у середньому минулого року. Це досить серйозний індикатор, який говорить про настрої берегової охорони прикордонної служби ФСБ, яка цим займається.
Водночас є дуже неприємні індикатори, такі, як чи не вперше Російська Федерація перекрила три райони в Азовському морі, що розташовані за 4-5 миль, тобто за 7-8 кілометрів від Азовського узбережжя.
– Ви нас просили показати карти в ефірі. Я так розумію, що там якраз про це йдеться, і в цьому випадку це карта №2.
– Зона, перекрита з цифрою 4, – це у районі Генічеська, цифра 5 – це у районі Бердянська та цифра 6 – це у районі Маріуполя. При цьому я хочу зазначити, що район, перекритий в Азовському морі біля узбережжя, біля входу фактично до Маріупольського порту, – там є ділянка, яка розташована навпроти Новоазовського, це кордон, лінія фронту. Там є частина цього ж району, захоплена бойовиками, якими керує Російська Федерація. І 8-9 грудня ми відзначали там наявність великого десантного корабля зі складу Чорноморського флоту, це ВДК «Новочеркаськ» та ракетного катера «Шуя», які перебували в цих районах. Це могло бути вивченням майбутнього театру військових дій.
Ми фіксуємо найбільший рівень військово-морської присутності кораблів нечорноморських країн НАТО у Чорному морі
Нарешті ми бачимо, що російські навчання у Південному військовому окрузі – це територія від Ростовської області до окупованого Криму – не припинилися, незважаючи на зиму, йдуть інтенсивно, і акцент у цих навчаннях робиться на навчання диверсійних груп, спецназу, нічне десантування, морська піхота тощо.
У позитивному плані ми фіксуємо найбільший рівень військово-морської присутності кораблів нечорноморських країн НАТО у Чорному морі, ми маємо максимум з 2014 року – 31 захід. Нині у грудні чотири кораблі: три американські, один французький фрегат досі. І французький фрегат зустрічатиме Новий рік у Чорному морі, нині він в Одесі.
«Новий рік» я говорю усвідомлено, тому що новорічні свята – це, як відомо, завжди час відпусток, час спаду напруженості у різних державних структурах, насамперед і в США, і в європейських країнах. І на свята, а також під час таких подій, наприклад, як відкриття Олімпіади – це періоди, коли ризики можливих дій з боку Російської Федерації, як показує історія, збільшуються.
– Тобто з усього того, що ви нам розповіли, можна зробити висновок, що, ймовірно, наступ буде з моря: і з Азовського, і з Чорного?
Я думаю, що швидше з Азовського. У Росії на сьогодні десантних кораблів у Чорному морі вистачить на одну локальну операцію
– Я думаю, що швидше з Азовського, і мою оцінку підтримують морські експерти, військові експерти, з якими ми тісно співпрацюємо вже кілька років. У Росії на сьогодні десантних кораблів у Чорному морі вистачить на одну локальну операцію: вони зможуть висадити, умовно кажучи, батальйон морської піхоти з танками. Тобто, це не масштабний наступ, але це може бути дуже серйозною операцією, якщо вона буде в районі Генічеська. Це прилягає до окупованого Криму і може серйозно вплинути на це.
– Тобто спочатку Генічеськ, а не Маріуполь та Бердянськ?
– Так, швидше за все.
– У Washington Post йшлося про те, що спочатку Маріуполь та Бердянськ, бо великі порти.
Тільки коли чобіт десантника ступив на азовське узбережжя України, українські військові мають усі законні підстави відкривати вогонь
– Я сказав би, що це вже деталі. Ніхто не знає, які плани лежать на столі у російських військових, але, звичайно, Маріуполь сильніше захищений, аніж степова рівна місцевість у районі Генічеська – там скрізь дуже рівний берег, якщо немає шторму, то в умовах цього договору 2003 року, згідно з яким немає морського кордону в України в Азовському морі, десантні військові кораблі можуть підійти безкарно впритул до берега, і загалом підстав по них стріляти немає, тому що кордон йде лінією прибою. Тобто тільки коли чобіт десантника ступив на азовське узбережжя України, українські військові мають усі законні підстави відкривати вогонь.
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