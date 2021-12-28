США та Росія проведуть переговори на тлі напруженості щодо України 10 січня – Білий дім

США і Росія проведуть переговори з питань безпеки 10 січня на тлі напруженості навколо України, повідомив представник Білого дому.

Двосторонні переговори будуть зосереджені на контролі над ядерними озброєннями та ситуації довкола України, повідомив 27 грудня агенціям AFP та Reuters представник Ради національної безпеки Білого дому.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що переговори між Вашингтоном та Москвою з безпекових питань відбудуться після новорічно-різдвяних свят.

«Росія може викласти свої занепокоєння, і ми також викладемо наші побоювання щодо діяльності Росії. Будуть сфери, в яких ми зможемо досягти прогресу, і в яких не погоджуватимемося. У цьому і є суть дипломатії», – сказав представник Білого дому.

Крім того, Росія та НАТО також, ймовірно, проведуть окремі переговори 12 січня, у той час як Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США та їхні європейські союзники, зустрінуться 13 січня.

Росія назвала зустріч із НАТО «важливою», але наполягла на включенні до неї військових, і ще не назвавши дату зі свого боку.

Очікується, що ці переговори будуть зосереджені на нарощуванні російських військ біля українського кордону та на вимогах Кремля припинити розширення НАТО на схід та військову співпрацю з такими країнами, як Україна та Грузія.

Якщо Рада Росія-НАТО збереться на пропозицію генсекретаря альянсу Єнса Столтенберга, це будуть перші подібні збори ради за два з половиною роки.

Київ, Вашингтон та його європейські союзники звинувачують Росію у загрозі можливого вторгнення в Україну. Росія заперечує намір розпочати вторгнення, натомість звинувачуючи Україну та НАТО у провокаціях. Сполучені Штати та їхні європейські союзники погрожують Москві суворими наслідками та економічними санкціями у разі військової ескалації в Україні, а також пропонують провести переговори.

Офіційні особи США заявили, що деякі з вимог Росії або нездійсненні, або докорінно суперечать західним цінностям. Крім того, у Вашингтоні кажуть: жодні рішення щодо України не ухвалюватимуться без України.