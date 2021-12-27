У МЗС Росії повідомили про переговори зі США після новорічних свят

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори між Вашингтоном і Москвою щодо питань безпеки відбудуться після закінчення новорічних свят у Росії і що Росія хоче, аби військові представники взяли участь у переговорах із НАТО.

Лавров, зокрема, зазначив, що переговори вестиме міжвідомча делегація з участю військових.

«Головне, як сказав президент, щоб не було балаканини, щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться, і чим він вміє займатися», – сказав Лавров YouTube каналу «Соловьев LIVE».

У Росії Різдво відзначають 7 січня, тобто перший робочий день буде 10 січня.

Минулого тижня Сергій Лавров говорив, що очікує початку консультацій зі Сполученими Штатами у січні наступного року.

Офіційні особи США заявили, що деякі з вимог Росії або нездійсненні, або докорінно суперечать західним цінностям.

Російська влада 17 грудня представила два проєкти своїх пропозицій щодо гарантій безпеки. Один документ адресований НАТО, інший – США. Ключова вимога Москви – відмова НАТО від подальшого розширення на Схід, а саме від включення в організацію нових членів, зокрема України, та розміщення на їхніх територіях військових баз.

Москва наполягає на наданні їй гарантій на тлі нового різкого загострення відносин із Заходом, який звинувачує російську владу у підготовці вторгнення в Україну та перекиданні до її кордонів військової техніки. Звинувачення в агресії щодо України російська влада категорично заперечує.

У США у відповідь на російські пропозиції заявили, що готові до переговорів із Росією, але будь-який діалог має вестися з участю партнерів та союзників США у Європі. У НАТО запропонували 12 січня провести засідання створеної у 2002 році Ради Росія-НАТО. Якщо зустріч відбудеться 12 січня, це буде перше засідання ради за два з половиною роки, і воно відбудеться першого дня дводенної зустрічі воєначальників 30 країн-членів НАТО у Брюсселі.