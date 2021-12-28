У МЗС Росії підтвердили проведення переговорів із США 10 січня у Женеві

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив дату (10 січня – ред.) переговорів між США та Росією з питань безпеки, уточнивши, що вони відбудуться у Женеві.

«У Женеві пройде зустріч. 10 січня – основний день для двосторонніх російсько-американських консультацій, які, як ми сподіваємося, трансформуються у переговори щодо наших проєктів угод», – сказав Рябков у коментарі російській агенції ТАСС.

На його думку, сторони не вирішать усіх питань щодо гарантій за одну зустріч.

«Але й затягувати процес ми теж не можемо», – сказав він.

Рябков зауважив, що консультації Росії та НАТО відбудуться у Брюсселі після російсько-американських переговорів у Женеві.

Заступник міністра міністра закордонних справ Росії зазначив, що у консультаціях зі США в Женеві візьме участь російська міжвідомча делегація.

«Але і там, [у Брюсселі], якщо ми вийдемо на взаєморозуміння за параметрами, ми будемо представлені міжвідомчою делегацією з дуже потужним компонентом з боку нашого Міністерства оборони», – сказав він.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори між Вашингтоном і Москвою щодо питань безпеки відбудуться після закінчення новорічних свят у Росії і що Росія хоче, аби військові представники взяли участь у переговорах із НАТО.

У Білому домі згодом уточнили, що йдеться про зустріч 10 січня – двосторонні переговори, як вказали у Вашингтоні, будуть зосереджені на контролі над ядерними озброєннями та ситуації довкола України.

У Білому домі уточнили, що Росія та НАТО також, ймовірно, проведуть окремі переговори 12 січня, у той час як Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США та їхні європейські союзники, зустрінуться 13 січня. Росія назвала зустріч із НАТО «важливою», але наполягла на включенні до неї військових, і ще не назвавши дату зі свого боку.

Очікується, що ці переговори будуть зосереджені на нарощуванні російських військ біля українського кордону та на вимогах Кремля припинити розширення НАТО на схід та військову співпрацю з такими країнами, як Україна та Грузія.

Якщо Рада Росія-НАТО збереться на пропозицію генсекретаря альянсу Єнса Столтенберга, це будуть перші подібні збори ради за два з половиною роки.

Київ, Вашингтон та його європейські союзники звинувачують Росію у загрозі можливого вторгнення в Україну. Росія заперечує намір розпочати вторгнення, натомість звинувачуючи Україну та НАТО у провокаціях. Сполучені Штати та їхні європейські союзники погрожують Москві суворими наслідками та економічними санкціями у разі військової ескалації в Україні, а також пропонують провести переговори.

Офіційні особи США заявили, що деякі з вимог Росії або нездійсненні, або докорінно суперечать західним цінностям. Крім того, у Вашингтоні кажуть: жодні рішення щодо України не ухвалюватимуться без України.