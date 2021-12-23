Путін заявив про «позитивну реакцію» Заходу на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО

Президент Росії Володимир Путін на великій пресконференції у четвер заявив, що на сьогодні спостерігається «позитивна реакці» Заходу на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО.

«Ми повинні думати про перспективи гарантування своє безпеки навіть не на сьогоднішній день, не на наступний тиждень, а на найближчу перспективу. Як Росія має жити з цим, увесь час озираючись, що там буде і коли «долбанут»?...Один із важливих елементів сьогодні – це стабільність і безпека, і гарантування безпеки на цій ділянці, на цьому напрямку. Тому ми без жодних хитрощів поставили питання – що ніякого руху НАТО на Схід не може бути. М’яч на їхньому боці і вони нам мають щось відповісти. У цьому зв’язку хотів би відзначити, що в цілому ми бачимо поки позитивну реакцію, і американські партнери кажуть, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені. Надію, що розвиток ситуації піде по цьому шляху», – сказав Путін.

На запитання про те, чи він гарантує ненапад на Україну, Путін заявив, що це Захід «зараз, негайно» має дати гарантії Росії.

«Ви нам повинні дати гарантії, ви. І негайно, зараз, а не забовтувати десятиліттями», – сказав Путін.

Путін заявив, що Росія не повинна жити «оглядаючись, яка там зброя» впритул до її кордонів, а повинна думати про власну безпеку.

Російський президент заявив, що загострення почалось в 2014 році, і вкотре повторив тези про держпереворот в Україні, про буцімто невиконання Україною Мінських угод, про порушення прав російськомовного населення і про те, що Росія «не могла не взяти під своє крило Крим».

Водночас Путін сказав про готовність до співпраці: «Ми працювали і готові працювати з усіма урядами, якої б зовнішньополітичної орієнтації вони не дотримувалися. Достатньо згадати наші відносини з президентом Ющенком, з Тимошенко – прем’єром-міністром».

У четвер президент Росії Володимир Путін дає щорічну пресконференцію на тлі масового розміщення російських військ біля кордону з Україною та списку вимог, які Кремль висунув до НАТО для так званих «гарантій безпеки».

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення Альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.