Путін дає велику пресконференцію за підсумками року

Президент Росії Володимир Путін дає щорічну пресконференцію на тлі масового розміщення російських військ біля кордону з Україною та списку вимог, які Кремль висунув до НАТО для так званих «гарантій безпеки».

Почав Путін пресконференцію із відповіді на виклики, пов’язані з пандемією COVID-19.

Подія 23 грудня є однією з трьох ретельно організованих публічних заходів, які Путін проводить майже щороку, щоб продемонструвати своє домінування в політичному житті Росії.

У минулі роки пресконференції Путіна тривали понад три години. Найдовша була минулого року, 4,5 години.

Через пандемічні обмеження журналістів вимагали здати ПЛР-тести, щоб увійти до зали. Організатори також створили «дезінфекційні тунелі» – недоведену технологію, яка обприскує людей дезінфікуючим засобом, коли вони проходять.

Для багатьох спостерігачів питання про наміри Росії щодо України та її цілей щодо НАТО матиме першочергове значення.

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення Альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.