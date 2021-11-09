(Друкуємо мовою оригіналу)

В конфликте на Донбассе усиливается война дронов, под угрозой оказались и жизни наблюдателей ОБСЕ. По данным украинской делегации в ТКГ, ВСУ сбили в районе подконтрольного Украине поселка Болотенное​ в Луганской области беспилотник боевиков. Он находился в прямой видимости патруля ОБСЕ. ОБСЕ подтвердило факт инцидента, но не назвало атакующего. Наблюдатели отметили, что вблизи патруля разразился некий боеприпас. Никто не пострадал. А спикер МИД России Мария Захарова обвинила в атаке патруля ОБСЕ беспилотник ВСУ. Все это происходит после недавней блокировки в «ДНР» штаб-квартиры наблюдателей. Какова при таких условиях эффективность этих наблюдателей на восьмой год развязанной Россией войны?

ОБСЕ и дрон

ВСУ сбили в районе подконтрольного Украине поселка Болотенное (22 километра на северо-восток от Луганска) беспилотник боевиков. Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в ТКГ. По данной информации, сбитый дрон находился в непосредственной видимости патруля ОБСЕ.

Украинская делегация отмечает, что «использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года. А Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей».

Со своей стороны ОБСЕ подтвердило факт инцидента, но не назвало атакующую сторону. Наблюдатели отметили, что вблизи патруля взорвался некий боеприпас. Никто не пострадал. ОБСЕ приводит такие подробности инцидента, произошедшего в 14:15 6 ноября, во время патрулирования наблюдателями западной окраины населённого пункта Болотенное (подконтрольного Украине).

«Сотрудники ОБСЕ слышали 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 метров к югу от своего местоположения. … Команда миссии видела, как военнослужащие ВСУ стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, не принадлежавший миссии, пролетал на высоте 100–150 метров над позициями ВСУ, а несколько позже – над патрулем миссии, несмотря на то, что достигнутая 22 июля 2020 года договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня предусматривает запрет на использование любых видов летательных аппаратов… Наблюдатели слышали и видели 1 взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20–30 метрах к юго-востоку от своего местоположения», – сообщается в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Патруль ОБСЕ немедленно покинул район инцидента и вернулся на базу в Станице Луганской. Никто не пострадал.

Со своей стороны, некоторые боевики обвинили в атаке наблюдателей беспилотник ВСУ. Но в подконтрольной России группировке высказали также иную версию произошедшего. Якобы украинские воины сбили свой серый дрон, приняв его за белый дрон СММ ОБСЕ.

Быстро «разобралась» в инциденте и «расставила» все точки над «и» спикер МИД России Мария Захарова. Свой пост в телеграм она озаглавила таким образом: «Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ».

«Киев нарушает Минские договорённости. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в «нормандском формате», не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договорённости, а главное – надежду граждан Украины на мирную жизнь», – написала в телеграм Захарова.

Война дронов

В целом обе стороны конфликта на Донбассе все активнее используют беспилотники. В частности, 26 октября этого года по приказу главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил произошло первое боевое применение беспилотного комплекса «Байрактар». Он ответил на обстрелы батареи пророссийских боевиков, которая, по данным ООС, атаковала украинские позиции вблизи Гранитного. В результате данной атаки противника погиб украинский военный и были разрушены дома мирных жителей. В 2018 году Украина закупила 6 «Байрактаров» у Турции.

Новоназначенный министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24» отметил, что в Минских соглашениях имеется запрет на использование иностранных беспилотников. Потому применение «Байрактара» не нарушает «Минск», подчеркнул Резников.

«Там (в Минских соглашениях – ред.) есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья – «иностранные». То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы – на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат», – подчеркнул Резников.

Москва такую аргументацию отвергает, обвиняя Киев в эскалации конфликта на Донбассе.

После применения со стороны ВСУ «Байрактара» пророссийские боевики активизировали использование своих беспилотников. В частности, штаб ООС информировал о сбросе противником с помощью дрона осколочных гранат ВОГ-17 в районе поселков Гнутово и Водяное.

«В результате действий противника один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двоим оказана медицинская помощь, и они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого удовлетворительное», – сообщает штаб.

А на Луганщине зафиксировали пересечение линии соприкосновения беспилотником противника «Орлан-10». Один из них был сбит.

В «ЛДНР» обвиняют ВСУ в использовании дронов.

ОБСЕ и боевики

Главарь подконтрольной России группировки «ДНР» Денис Пушилин неоднократно критиковал деятельность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. 23 октября этого года он утверждал, что «отсутствие активной позиции ОБСЕ при фиксации нарушений на линии соприкосновения развязывает руки Киеву».

«Миссия ОБСЕ в предыдущие периоды занимала более активную позицию, как в рамках фиксации преступлений и нарушений на линии соприкосновения, так, непосредственно, и на Минской площадке. Сейчас же мы видим определенные шаги назад. То есть нет активной позиции, нет четкой и своевременной фиксации нарушения прекращения огня, что подталкивает и в какой-то степени развязывает руки Украине», – заявил Пушилин.

В октябре прошлого года наблюдатели ОБСЕ не имели возможности осуществлять патрулирование на оккупированной части Донецкой области. Штаб-квартиру миссии в Донецке блокировали, а с патрульной базы в Горловке не выпускали сотрудников. Подконтрольная России администрация накануне собрала под офисом наблюдателей акцию, названную «народным пикетом». Причина мероприятия – арест украинской стороной на линии разграничения члена группировки. При этом сотрудники миссии отметили, что митингующие организованно сменяли друг друга, и расценили ограничение доступа в офис как посягательство на международных наблюдателей.

ОБСЕ и Украина

Критика в адрес наблюдателей ОБСЕ звучит и со стороны некоторых украинских политиков и блогеров. Они считают деятельность миссии на Донбассе потворствующей агрессору – России.

Радио Донбасс.Реалии обратилось на своих страницах в соцсетях к подписчикам – как они оценивают миссию на востоке Украины? Большинство опрошенных в фейсбук, телеграм, твиттер оценили ее как «пророссийскую» (опрос не является репрезентативным).

Специалист Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко отметил Радио Донбасс.Реалии, что лучше пусть хоть какие-то наблюдатели, чем никого.

«Без наблюдателей Россия сможет там делать что угодно. Но тот мандат, по которому сейчас работает СММ ОБСЕ, он устанавливался в марте 2014 года – еще в тех условиях. И это мандат для – условно – «гражданского конфликта» в Украине. И такой мандат очень удовлетворяет Россию. Потому что она вроде бы не участвует в конфликте на Донбассе», – сказал Валерий Кравченко.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2022 года. Это сделали на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)