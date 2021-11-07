Бойовики в останні два дні активно застосовували безпілотники для атаки ЗСУ – українська делегація в ТКГ

Протягом останніх двох діб підтримувані Росією бойовики активно використовували свої безпілотники для атакування позицій Збройних сил України, заявили в українській делегації в Тристоронній контактній групі.

Зокрема, за повідомленням, 6 листопада на напрямку населеного пункту Болотене один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ, 7 листопада – на напрямках Саханка – Водяне, Пікузи – Гнутове бойовики використали ще два.

«У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України. Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20 р., які системно та грубо порушують окупаційні війська», – наголосили в українській делегації.

Там також заявили, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу і цивільних жителів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.