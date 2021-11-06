Від аеророзвідки до аерозйомки: як ветеран у Запоріжжі свою справу заснував?

ЗАПОРІЖЖЯ – Переніс здобуті на війні навички та вміння у цивільне життя – це про запорізького ветерана війни з Росією на Донбасі Дениса Ясинського. У 2016–2019 роках він служив у підрозділі з аеророзвідки однієї з бригад ЗСУ, і зараз вирішив заснувати власну студію вже з аерозйомки.

«Захотілося не залежати від якогось дяді, а працювати саме на себе, і тим, чим подобається, займатися», – так каже про ідею розпочати власну справу запорізький ветеран війни на Донбасі Денис Ясинський.

Обрав для власної справи атовець напрямок діяльності знайомий для нього не лише у цивільному, а й у військовому житті. Учасник місцевого Майдану Денис Ясинський планував долучитися до окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ», та після її розформування у 2016 році, пішов на службу до 55-ї окремої артбригади, що базується у Запоріжжі. І знайшов там застосування знанням, отриманим у цивільному житті: ветеран за освітою радіотехнік.

«Вивчився на радіотехніка, мав певну освіту, певні знання. І в мене товариш вже служив і запропонував – і я пішов, і, якраз, попав на часи формування безпілотної авіації. Зрозуміло, що до того часу вже була техніка – волонтери купляли. А тоді було вже формування військове, державне, офіційне, а не чисто, що волонтери привезли: «Ось тримайте борт. Якщо розіб’єте – звертайтесь». Теоретично було мені трохи простіше ознайомитися, як працює, як не втратити безпілотник», – розповідає Денис Ясинський.

Від аерозвідки до аерозйомки

Ветеран пояснює, яку роль відіграє аерозвідка в сучасних військових умовах:

«Для артилеристів аерозйомка важлива не тільки як засіб розвідки, а й для керування артилерією. Наприклад, є оптична розвідка, яка, грубо кажучи, з окопу дивиться, куди стріляти. Але ж ціль може перебувати і за горою, та в інших якихось непроглядних місцях. Тому аеророзвідка дає можливість переглядати ці цілі, знаходити, виявляти, і більше того, підтверджувати їх знищення. А взагалі аеророзвідка – дуже потрібна штука, тому, що треба знати, де супротивник переміщується, де у нього є хибні позиції. Ми навіть знаходили одну таку позицію, де артилерія стояла під брезентом. Завжди треба знати, куди ворог переміщується, навіть в часи перемир’я. Хоча, згідно з Мінськими домовленостями, це все заборонено. Але я думаю, що це погано, що так домовилися, що не можна використовувати аеророзвідку, тому що реальна потрібна штука, бо ми не знаємо, куди ворог переміщується. Він може укріплювати свої позиції, переміститися на іншу позицію, перекинути війська на інший напрямок, а завдяки аерозвідці це можна вчасно попередити і побачити».

Отримані на війні навички та вміння знайшли застосування і в цивільному житті. Денис Ясинський вирішив створити власну агенцію з аерозйомки. Зізнається, досвід служби у 2016–2019 році зараз допомагає у роботі.

«Інші люди, які купують безпілотники такого ж плану, як я придбав, якось не враховують ті моменти , які можуть бути небезпечні для цього виду техніки. Можуть елементарно забути про проводи, залетіти, куди не потрібно чи приземлитися, чи взлетіти за не дуже хороших умов. Я цей досвід вже пройшов – знаю, як працювати. Були в практиці і випадки нестандартні, коли треба було ухвалювати швидке рішення. Дуже сильно допомагає», – каже ветеран.

Найскладніше було провести саме розрахунки, вирахувати собівартість, прибутковість того, що я збираюсь робити

Втім, це далеко не перший випадок у Запоріжжі, коли ветеран, повернувшись до цивільного життя, починає свій бізнес. Денису в цьому допоміг виграш у конкурсі грантів для ветеранів війни на Донбасі від Міжнародної організації з міграції. Він дозволив закупити необхідне для роботи обладнання.

«Я б не сказав, що я на когось дивився. Якщо чесно, то я навіть не очікував, що все ж таки пройду. Багато заявок, наскільки розумію, тому що мені через тривалий час відповіли, що я принаймні на тренінг проходжу, на підготовчу частину до захисту проєкту. Якщо чесно, то навіть трохи і підзабув, що подавався на цей грант. Для мене все ж таки було неочікувано, що впораюся», – зізнається ветеран.

Додає: «Складно вести розрахунки, бо щоб отримати грант, мені треба було скласти бізнес-план і захистити його. Найскладніше було провести саме розрахунки – вирахувати собівартість, прибутковість того, що я збираюсь робити, тому що, якщо розповісти і захисти, чому хочу цим займатися, то це трохи легше, бо ця справа мені до вподоби, і я знаюся на ній. А з фінансової точки зору… Трохи допомогло те, що я навчаюся в Запорізькому національному університеті на економічному факультеті, і там є також бізнес-інкубатор, де викладачі допомагали мені підготуватися до захисту».

Треба рухатися вперед, бо назад відступати не можна

А ще Денис Ясинський радить своїм бойовим побратим не боятися пробувати себе у власній справі.

«По-перше, треба шукати можливості і тих, хто допоможе, пояснить, як це зробити – як на той же грант подаватися, як бізнес-план складати краще, аби він був цікавим. І треба рухатися вперед, бо назад відступати не можна», – переконує ветеран війни на Донбасі.

Та зупинятися на створенні власної справи з аерозйомки сам Денис Ясинський не планує: хоче також досконально опанувати і звичайну відеозйомку, щоб надавати своїм клієнтам повноцінні послуги відеостудії.