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Уряд створив Український ветеранський фонд

Український ветеранський фонд має запрацювати з 1 січня 2022 року.

Український ветеранський фонд створено рішенням Кабінету міністрів від 14 липня, повідомляє у середу урядовий портал.

«Ініціатива створення державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих подальшою реабілітацією та реінтеграцією до мирного життя через відповідні проєкти, належить Міністерству у справах ветеранів України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, фонд займатиметься розробкою і впровадженням проєктів щодо ветеранів і «стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, у тому числі – за рахунок надання грантів».

Український ветеранський фонд має запрацювати з 1 січня 2022 року.

Читайте також: Про ветеранський бізнес на Миколаївщині: учасник бойових дій Ілля Шполянський

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