Українська делегація розповіла деталі чергового засідання ТКГ, наступне – 10 листопада

Українська делегація повідомила, що 17 жовтня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції, на якому було обговорено низку питань.

«У питаннях безпеки: згідно з доповіддю Глави СММ ОБСЄ почастішали випадки перешкоджання діяльності Місії з боку російських збройних формувань. Серед них – обмеження свободи пересування, спроби радіопридушення каналів управління спостережних БПЛА СММ ОБСЄ, та інше... Українська делегація вважає, що системні обмеження діяльності ОБСЄ з боку окупаційної адміністрації не лише грубо порушують головні принципи мирного врегулювання, але і свідчать про небажання російської сторони виконувати безпекову частину домовленостей у Нормандському та Мінському форматі», – йдеться на сторінці української делегації у ТКГ у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, «російська сторона так і не змогла сформулювати, як вона розуміє Мінські домовленості».

«Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав Нормандського формату, а також весь пакет Мінських домовленостей. І поки російські представники не зможуть визначити – між ким укладені ці документи, розраховувати на серйозне просування в обговоренні політичної частини складно», – вказали представники української делегації.

Щодо гуманітарної частини, то, згідно з повідомленням, «російська сторона продовжує лінію на обмеження перетину громадянами, що мешкають на тимчасово окупованих територіях».

«У ході засідання Гуманітарної підгрупи було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв’язку з конфліктом на непідконтрольній території. Проте російські представники цю ідею не підтримали. Також, російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А.Косяка: обговорювати її вони не виразили бажання», – йдеться в повідомленні.

Водночас представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у фейсбуці написав, що глава російської делегації Борис Гризлов спочатку взагалі відмовився обговорювати питання щодо Косяка.

«А вже потім, пан Кульмухаметов, який змінив його, поцікавився, коли російський консул отримає до нього доступ. При цьому він чомусь вимагав передати Косяка «Луганську». Ми питали: «Якщо консульський доступ, значить ви визнаєте, що він громадянин Росії. Але чому тоді передати його потрібно Луганську, це ж навіть із позиції Росії – територія України?». Виразних відповідей ми так і не отримали», – сказав Гармаш.

Публічних коментарів про перебіг засідання з боку російської сторони немає.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 10 листопада.