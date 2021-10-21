Україна готова надати міжнародним організаціям допуск до росіянина Косяка, затриманого на Донбасі – МЗС

Україна готова надати міжнародним організаціям допуск до росіянина Андрія Косяка, затриманого українськими військовими 13 жовтня на Лугнащині, повідомив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави», – заявив Олег Ніколенко.

За його словами, Міністерство закордонних справ України також доручило посольствам за кордоном детально поінформувати іноземні уряди про «докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів «нормандського формату».

Українські військові 13 жовтня затримали на позиціях біля Золотого Луганської області комбатанта російського гібридного формування. Підтримуване Росією угрупування бойовиків «ЛНР» заявило, що українські військові взяли «члена СЦКК», Андрія Косяка. Росія офіційно вийшла з ОБСЄ в грудні 2017 року, заяв про те, що Косяк – її представник, Москва не робила.

17 жовтня стало відомо, що незаконні збройні формування заблокували спостерігачів СММ у готелях окупованих Донецька і Горлівки. Вони вимагали звільнити громадянина Росії Андрія Косяка, який, як кажуть українські силовики, шпигував на користь бойовиків. Нині Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.