Українські військові у наступному році пройдуть навчання у 13 країнах – Резніков

Україна наступного року відправить на навчання до іноземних країн, переважно членів Північноатлантичного альянсу, 167 військовослужбовців, повідомила пресслужба Міноборони у п’ятницю.

Відповідний наказ підписав міністр Олексій Резніков. Відбір кандидатів, які підвищуватимуть кваліфікацію в іноземних закладах, триватиме до 28 січня.

«Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Британії, США, Туреччині, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині», – сказав Резніков.

Росія критикує співпрацю України та НАТО. Кремль вимагає від США та Альянсу «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз Україну.

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.