Коронавірус: в Україні зробили ще понад 85 тисяч щеплень

В Україні минулої доби зробили 85 177 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримала 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 123 людини, з них отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей.

Загалом в Україні проведено понад 29 з половиною мільйонів щеплень.