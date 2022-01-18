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Новини | Коронавірус

Китай зупинив продаж квитків на зимову Олімпіаду через COVID-19

Лише вибрана група глядачів буде запрошена на ігри

Китай скасував продаж квитків для широкої публіки на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні через коронавірусну пандемію, повідомили організатори 17 січня.

Натомість лише вибрана група глядачів буде запрошена на ігри, і вони мають дотримуватися суворих вимог для запобігання поширенню COVID-19.

Пекін вже оголосив, що на Олімпійські ігри, які почнуться 4 лютого, не будуть допускати вболівальників з-за кордону. Спортсмени й інші учасники ігор повинні дотримуватися суворих санітарних протоколів.

У Китаї перед Олімпіадою діє політика «нульової терпимості» до COVID-19, яка передбачає запровадження суворих обмежень для нерозповсюдження вірусу, зокрема його найбільш заразного штаму «омікрон». Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань вважає, що така політика є малозатратним підходом порівняно з лікуванням після зараження.

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