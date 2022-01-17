Тижнева кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі – нарада в ОП

Тижнева кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі: 55 тисяч минулого тижня проти 28 тисяч позаминулого – такі дані на селекторній нараді за участі голови держави щодо протидії поширенню коронавірусу навели представники уряду, повідомили в Офісі президента.

«За інформацією Кабінету міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19… Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тисяч осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тисяч громадян», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в пресслужбі голови держави, через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська і Сумська області нині перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у «жовтій» зоні, повідомили в Кабміні.

«За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських», – заявили в ОП.

За даними МОЗ, в Україні за добу 16 січня виявили 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 407 дітей і 72 медпрацівники.

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Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 854.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,7 мільйона людей, 98 361 людина померла.

За рівнем відносної смертності від COVID-19, згідно із цим моніторингом Worldometers, Україна займає чотирнадцяте місце у світі із показником 2268 смертей на 1 мільйон населення.