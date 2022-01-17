Oxfam: найбагатші люди світу подвоїли статки з початку пандемії, мільйони – опинилися у злиднях

Статки 10 найбагатших людей світу від початку пандемії COVID-19 зросли більш ніж удвічі до 1,5 трильйона доларів, йдеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam.

Водночас понад 160 мільйонів людей опинилися у злиднях під час пандемії, йдеться у звіті Oxfam, опублікованому 17 січня напередодні віртуальної зустрічі Всесвітнього економічного форуму цього тижня.

За даними організації, найбагатші люди стали багатшими під час пандемії частково завдяки масштабним фіскальним і монетарним стимулам. Кожні 26 годин від початку пандемії виникав новий мільярдер, йдеться в дослідженні.

Згідно зі звітом, 10 найбагатших людей світу мають більше статків, ніж 3,1 мільярда найбідніших людей у світі разом узяті.

«Це сталося не через випадковість, а через вибір: «економічне насильство» відбувається, коли вибір структурної політики робиться для найбагатших і найвпливовіших людей. Це завдає прямої шкоди всім нам, а найбіднішим людям найбільше», – додають автори звіту.

У ньому сказано, що нерівність сприяє смерті 21 тисячі людей щодня через відсутність доступу до медичної допомоги, гендерно зумовлене насильство, голод і зміну клімату.

У доповіді закликають до посилення оподаткування непередбачених доходів мільярдерів і до того, щоб багаті країни відмовилися від правил інтелектуальної власності щодо вакцин проти COVID-19. В Oxfam заявили, що податкові гроші, зібрані з надбагатих, можуть бути використані для фінансування вакцинації, охорони здоров’я і соціальних витрат, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше.

Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму, заплановане на цей тиждень у Давосі, має відбутися в онлайн-форматі через пандемію.