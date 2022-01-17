«Омікрон»: у США для допомоги медикам шести штатів залучають військових

Станом на 17 січня, за даними моніторингової сторінки Worldometers у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померло понад 5,5 мільйонів людей, зокрема за минулу добу – 3978 людей. Через поширення надзаразного штаму «омікрон» у США на допомогу медикам шести штатів надіслали військових.

Головний санітарний лікар США Вівек Мурті попередив, що США чекають «кілька важких тижнів» у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу «омікрон».

За словами Мурті, сплеск захворюваності викликав величезне навантаження на лікарні в деяких штатах.

«Число хворих велике, лікарні важко справляються», – заявив він, виступаючи в програмі «Цього тижня» на каналі АВС.

Через наплив хворих на COVID-19 частина лікарень призупинила виконання планових процедур через перевантаження системи та брак персоналу.

Головний санітарний лікар США повідомив, що влада вже зробила відповідні кроки, щоб задовільнити потребу у тестуванні, яка загострилася через велику кількість заражень.

«Ми пройдемо через це. Ми зробимо все можливе для тестування. Набори для тестування будуть доступні для всіх американців, які бажають їх отримати», – пообіцяв Мурті.

Яка ситуація?

Наразі в США реєструється близько 800 тисяч нових випадків коронавірусу на день і майже 2 тисячі летальних наслідків.

Через таку кількість інфікованих системи надання медичної допомоги у деяких штатах зазнали критичного навантаження. У зв'язку з цим Джо Байден своїм наказом направив у шість штатів військових медиків для надання допомоги медпрацівникам у лікарнях.

Кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла нового максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд у 132 051 особу, встановлений у січні минулого року. Про це свідчать опубліковані 17 січня статистичні дані агентства Reuters.

Число випадків госпіталізації неухильно зростає з кінця грудня, а за останні три тижні збільшилося вдвічі. Окрім високої заразності штаму «омікрон», ще однією причиною стрибка у кількості хворих, як пояснюють фахівці, стало те, що люди відзначали разом Різдво та Новий рік

Згідно з аналізом Reuters, рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів зафіксовано в штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Меріленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Ріко, Вермонт, Вірджинія та Вісконсин, а також у Вашингтоні та на Американських Віргінських островах.

Проте, за словами головного санітарного лікаря США Мурті, вже є перші ознаки, що рівень захворюваності досягнув піку в деяких регіонах країни і починає іти на спад.

Вакцинація у США

Також Вівек Мурті висловив розчарування нещодавнім рішенням Верховного суду США, який заблокував указ президента Джо Байдена, згідно з яким 84 мільйони працівників великих підприємств мають вакцинуватися чи проходити часте тестування.

Однак, суд залишив чинний указ про вакцинацію 17 мільйонів працівників американської охорони здоров'я.

Мурті заявив, що адміністрація Байдена заохочує компанії вимагати від своїх працівників пройти вакцинацію. Рішення Верховного суду не перешкоджає окремим компаніям запроваджувати такі вимоги, хоча деякі губернатори-республіканці не підтримують ці заходи.

«Один із уроків, які ми засвоїли щодо вакцин, полягає у тому, що вони працюють», – наголосив Мурті.

Вакцинація знижує ризик важкого перебігу COVID-19 і смерті від ускладнень.

Проте, Мурті визнав, що наразі навіть ті, хто пройшов повну вакцинацію та отримав бустерну дозу, можуть заразитися штамом «омікрон» із ймовірністю 20% через його виняткову заразність.

За наявними даними, штам «омікрон» є менш небезпечним ніж «дельта». Поки, за попередніми дослідженнями, у більшості випадків, перебіг хвороби, викликаної «омікрон», не потребує госпіталізації. Але при цьому такий ризик є.

Тож, головний санітарний лікар США закликав усіх носити маски та уникати людних місць.

Рівень відносної смертності

За рівнем відносної смертності від COVID-19 (>1000 померлих на 1 мільйон населення), згідно із моніторингом Worldometers, США посідають восьме місце у світі із показником – 2616 смертей.

Вищий рівень смертності зафіксований у таких країнах як Перу – 6039, Болгарія – 4672, Угорщина – 4182, Чехія – 3432, Румунія – 3111, Бразилія – 2890, Польща – 2708.

Україна за рівнем відносної смертності від COVID-19, згідно із цим моніторингом, займає чотирнадцяте місце із показником 2268 смертей на 1 мільйон населення.