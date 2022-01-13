Угорщина пропонуватиме четверту бустерну дозу вакцини від COVID-19

В Угорщині робитимуть четверту бустерну дозу вакцини проти COVID-19 всім охочим після погодження з лікарем, повідомив 13 січня керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляс.

«Будь-хто зможе отримати четверте щеплення від коронавірусу на основі консультації з лікарем», – заявив він.

За словами Гуляса, уряд не очікує швидкого зростання госпіталізацій і смертей, попри побоювання, що кількість хворих, ймовірно, досягне рекордних максимумів.

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12 січня Данія стала першою країною-членом ЄС, яка запропонувала четверту дозу найбільш вразливим громадянам. Ізраїль та Чилі також пропонують четверті щеплення.

Угорщина переживає п’яту хвилю інфекцій, викликану дуже заразним варіантом «омікрон».

Перші дані з кількох країн показують, що цей варіант викликає менш важкий перебіг захворювання та менше госпіталізацій і смертей у порівнянні з «дельтою», особливо серед вакцинованих.

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Кількість нових випадків зараження COVID-19 13 січня зросла до 9 216 з 7 883 напередодні, але кількість пацієнтів, які потребують лікування в лікарні, зменшилася.

В Угорщині від COVID-19 померли 40 164 людини.

Трохи більше 6 мільйонів угорців з 9,8 мільйона населення отримали щонайменше дві дози вакцини, 3,3 мільйона також отримали треті щеплення.