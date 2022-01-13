Близько 10 тисяч жителів Києва отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 – КМДА

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 на сьогодні у Києві отримали близько 10 тисяч людей, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київміськадміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, бустерну дозу кияни можуть зробити у будь-якому пункті, де щеплюють проти COVID-19.

«У зв’язку зі святами і масовими заходами, поверненням людей із відпусток, у тому числі закордонних, захворюваність прогнозовано зростає... Бустерна доза – додатковий захист, додатковий шанс якомога менше хвилюватися за своє здоров’я та здоров’я близьких», – сказала Гінзбург.

За даними Міністерства охорони здоров’я, вводити бустерну дозу вакцин рекомендовано людям, старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії бустерну дозу в Україні отримали 56 178 людей.