В Україні виявили 5 072 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 16 січня виявили 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 407 дітей і 72 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 213 людей, 2 520 – одужали, 78 людей померли.

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Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 854.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,7 мільйона людей, 98 361 людина померла.