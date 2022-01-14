Верховний суд США скасував указ Байдена про обов’язкову вакцинацію працівників великих компаній

Верховний суд США 13 січня заблокував дію мандата, виданого раніше президентом Джо Байденом, на обов’язкову вакцинацію або тестування на COVID-19 співробітників великих компаній (зі штатом у 100 і більше працівників).

Байден висловив розчарування рішенням суду заблокувати «вимоги здорового глузду щодо порятунку життів співробітників великих підприємств, які ґрунтуються як на науці, так і на законі».

Цим же рішенням суд залишив у силі вимогу про обов’язкову вакцинацію працівників медичних закладів, включаючи лікарні й будинки для людей похилого віку, які отримують кошти від програм державного медичного страхування – це приблизно 10,3 мільйона працівників.

Про нові вимоги оголосили 5 листопада. Згідно з ними, десятки мільйонів американців, які працюють у компаніях зі 100 і більше співробітниками, мають бути повністю вакциновані від COVID-19 до початку 2022 року або проходити щотижневе тестування на вірус.

Вимоги мали стосуватися близько 84 мільйонів працівників середнього і великого бізнесу.

Положення мали змусити компанії вимагати, щоб невакциновані працівники показували негативні тести на COVID-19 принаймні раз на тиждень і носили маску під час роботи.

Кілька штатів подали судові позови проти нових правил, що мали б почати діяти 4 січня.