США встановили нові вимоги щодо вакцинації працівників приватних компаній

Уряд США встановив нові правила, згідно з якими, десятки мільйонів американців, які працюють у компаніях зі 100 і більше співробітниками, мають бути повністю вакциновані від COVID-19 до початку 2022 року або проходити щотижневе тестування на вірус.

Нові вимоги, оприлюднені 4 листопада, є черговим кроком президента Джо Байдена для того, щоб переконати американців, які вагаються щодо вакцинації, зробити щеплення.

Вимоги, які мають набути чинності 4 січня, стосуватимуться близько 84 мільйонів працівників середнього і великого бізнесу.

Положення змусять компанії вимагати, щоб невакциновані працівники показували негативні тести на COVID-19 принаймні раз на тиждень і носили маску під час роботи.

Суворіші правила застосовуватимуться до ще 17 мільйонів людей, які працюють, зокрема, у будинках для літніх людей, лікарнях. Ці працівники не матимуть можливості проходити тестування – їм потрібно буде зробити щеплення. В іншому разі вони можуть втратити роботу.

Працівники зможуть вимагати відмови від щеплень через медичні або релігійні причини. Вимоги щодо вакцинації також не поширюватимуться на людей, які працюють вдома або на вулиці.

Деякі губернатори-республіканці, які стверджують, що демократ Байден перевищує свої повноваження, пообіцяли боротися з новими вимогами.

Цього тижня в Білому домі повідомили, що 70% дорослого населення у США повністю вакциновані від COVID-19, першу дозу вакцини отримали 80%.