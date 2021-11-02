У США 70% дорослого населення повністю вакциновані від COVID-19 – Білий дім

70% дорослого населення у США повністю вакциновані від COVID-19, першу дозу вакцини отримали 80%, повідомив координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джеф Зієнтс.

«8 із 10 дорослих мають принаймні одне щеплення, 7 із 10 – повністю вакциновані», – сказав Зієнтс 1 листопада.

Крім того, за його словами, США зосереджені на тому, щоб десятки мільйонів американців отримали бустерну дозу вакцини. Лише за останні два дні близько двох мільйонів американців отримали бустерну дозу, додав представник Білого дому.

Станом на 1 листопада число смертей від COVID-19 за час пандемії у світі перевищило 5 мільйонів. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, оприлюдненими 1 листопада, кількість смертей майже напевне занижена через обмежене тестування та смертність поза лікарнями. особливо в бідних частинах світу.

Зареєстровано майже 247 мільйонів випадків захворювання, хоча ця статистика також вважається заниженою. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, число смертей від вірусу в світі може бути вдвічі або й утричі вищим, ніж свідчать офіційні дані.

Сполучені Штати є найбільш постраждалою країною, де померли 745 836 людей, а інфікованими були 46 мільйонів. Після США найбільших втрат зазнали Бразилія (607 824 смерті), Індія (458 437), Мексика (288 365) і Росія (239 693).

Зараз пандемія в деяких частинах світу відступає, а в інших місцях посилюється, зокрема, значні частини Східної Європи разом із Україною відчувають сплеск інфікувань і смертей.