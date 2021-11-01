COVID-19: добова смертність у Росії знову перевищила 1000 осіб

Росія повідомила ще про 1158 смертей, пов’язаних з коронавірусом, за останні 24 години, що всього на три менше, ніж «рекорд», встановлений напередодні.

За даними оперативного штабу з боротьби із COVID-19, за минулу добу в країні виявили 40 402 нових випадків зараження, третій день поспіль ця цифра перевищує 40 тисяч. На лікуванні перебувають близько 932 тисяч пацієнтів.

За час пандемії в країні з 146-мільйонним населенням зареєстровано понад 8,5 мільйона випадків зараження. Офіційне число смертей від COVID-19 у Росії становить близько 240 тисяч людей, що є найбільшим у Європі і четвертим за величиною у світі після США, Бразилії та Індії.

Щоб стримати поширення інфекції, президент Росії Володимир Путін встановив оплачуваний «неробочий» період з 30 жовтня по 7 листопада, протягом якого більшість державних установ та приватних підприємств мають призупинити свою діяльність.