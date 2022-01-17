Коронавірус: в Україні зробили ще понад 23 тисячі щеплень

В Україні минулої доби зробили 23 286 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей.

Загалом в Україні проведено понад 29 мільйонів щеплень.