Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Глава ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції

Предстоятель ПЦУ Епіфаній минулого року отримав повний курс вакцинації

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, повідомила пресслужба ПЦУ.

«У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів», – ідеться в повідомленні.

За інформацією ПЦУ, торік Епіфаній вакцинувався від COVID-19.

В Україні спостерігається високий рівень захворювання. За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 1 682 людей, 6 172 – одужали, 127 людей померли, за добу провели понад 76,9 тисячі тестувань.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG