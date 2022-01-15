Глава ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію, повідомила пресслужба ПЦУ.

«У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів», – ідеться в повідомленні.

За інформацією ПЦУ, торік Епіфаній вакцинувався від COVID-19.

В Україні спостерігається високий рівень захворювання. За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 1 682 людей, 6 172 – одужали, 127 людей померли, за добу провели понад 76,9 тисячі тестувань.