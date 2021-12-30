Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, де він перебував останні шість днів під наглядом медиків через позитивний тест на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні на сайті Вселенського патріархату.

За повідомленням, найближчі кілька днів патріарх буде на самоізоляції.

Про те, що Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19, стало відомо 24 грудня.

У пресслужби Вселенської патріархії повідомляли, що Варфоломій має легкі симптоми, а його загальний стан добрий. 81-річний патріарх повністю вакцинований від коронавірусу.