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Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій у Києві, 22 серпня 2021 року

Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію нового типу COVID-19, повідомляє Ekathimerini 24 грудня.

«Вселенський патріарх дякує всім за інтерес до стану свого здоров’я та закликає всіх, як батько, дотримуватися рекомендацій лікарів та науковців. Він також закликає тих, хто ще не вакцинований, піти і зробити щеплення заради себе та суспільства», - йдеться у заяві пресслужби Вселенської патріархії.

За повідомленням, Варфоломій має легкі симптоми, а його загальний стан добрий. 81-річний патріарх повністю вакцинований від коронавірусу.

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