Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 102 тисячі людей

В Україні за добу 12 січня від COVID-19 вакцинували 102 580 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримали понад 33 тисячі людей, другу – більше ніж 53 тисячі, додаткову дозу – 749 людей, бустерну дозу отримали понад 15 тисяч осіб.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, першою дозою вакцини від COVID-19 щеплені понад 14,9 мільйона людей, дві дози отримали – понад 14,1 мільйона, додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – більше ніж 56 тисяч людей.