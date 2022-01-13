В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 12 січня виявили 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Напередодні було понад сім тисяч нових випадків.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 1 676 людей, 7 202 – одужали, 191 людина померла. За добу зробили понад 79 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (997), Івано-Франківській (983) і Львівській (949) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,7 мільйона людей, 97 928 – померли.