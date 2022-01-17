Фейкові прийоми: чому через три місяці після смерті пацієнтку «записали» до лікаря?

Навіть після смерті анкети пацієнтів на п’ять років залишаються в системі Helsi – це вимога законодавства й стала практика адміністрування медичних систем. В Одесі пацієнтці після смерті призначили два прийоми у різних лікарів – повідомлення випадково побачила її донька. В Helsi говорять, що після смерті людей з системи потрібно видаляти в ручному режимі – писати в службу підтримки і надавати підтверджуючі документи. Там також визнають, що «фейкових» прийомів останнім часом побільшало. За подібні дії лікарям та медзакладам загрожують дисциплінарні чи адміністративні покарання.

Коли одеситка Світлана Л. побачила на телефоні померлої матері смс-повідомлення про запис до сімейного лікаря, то спочатку подумала, що це якась помилка. Її матір померла 23 жовтня 2021 року від ковіду.

«Я досі не викидаю мамин телефон – заряджую його, інколи включаю, сама не знаю навіщо, – розгублено визнає Світлана. – Випадково побачила повідомлення від Helsi: «Ваш запис на 18 січня 2022 року до сімейного лікаря скасовано».

Шокована повідомленням, вона зайшла до електронного кабінету своєї померлої матері і з подивом побачила, що той досі працює.

«Я увійшла з її телефона до кабінету, і побачила там записи до лікаря після смерті», – розповідає Світлана. Так її маму нібито записали на прийом 18 січня 2022 року до сімейного лікаря. Навіть вказали час – з 15.20 до 15.40.

Звернулася 11 жовтня, померла 23-го

Матір Світлани захворіла восени 2021 року – 11 жовтня Світлана прийшла до сімейного лікаря матері, щоб повідомити про хворобу. Та направила пацієнтку на ПЛР-тестування на COVID-19, але через помилку в зазначеному телефонному номері телефона бригада не змогла потрапити до матері наступного дня.

Лікарка в розмові із Радіо Свобода стверджувала, що помилку зробила Світлана, а Світлана – що медична сестра невірно записала номер. Бригада приїхала до хворої лише 13-го жовтня, а результат аналізу пацієнтці скинули лише 16-го жовтня. При цьому згідно із самим документом результат був готовий на добу раніше, про це говорить і сімейна лікарка. Втім сама хвора точно дізналась про власний діагноз на добу пізніше.

У перші дні хвороби, до отримання результатів ПЛР-тесту, стверджує Світалана, лікарка не приділяла належної уваги її матері. На її думку, ліки не допомагали, оскільки хворій вочевидь не ставало краще. Симптоми вказували на ковід – температура була й далі підвищеною, почались проблеми зі смаком та нюхом.

Сама лікарка в розмові із Радіо Свобода заперечує відсутність контактів із хворою, каже, що телефонувала їй майже кожного дня починаючи з 11 жовтня. Це підтверджують данні з телефону пацієнтки. Щодо ковіду, лікарка чекала на результат ПЛР-тесту.

17-го жовтня хворій зробили комп’ютерну томограму, яка виявила значне ураження легень.

Матір Світлани відвезли до лікарні ввечері 18-го жовтня, а 23-го жовтня попри інтенсивне лікування вона померла в Чорноморській лікарні. Туди її відвезли з Одеси, бо в самому обласному центрі у лікарнях не було вільних місць.

Про прийом після смерті дізнались випадково

Після похоронів Світлана скинула на вайбер лікарці свідоцтво про смерть, розірвала власну декларацію та була впевнена, що більше про неї не почує. Але прийшло смс-повідомлення, яке змусило її згадати і знову пережити важкий жовтень 2021 року.

Як виявилось в кабінеті Helsi, через місяць після смерті її маму «записували» на прийом до анестезіолога лікарні, куди госпіталізували. Вона також пригадала, що в день госпіталізації, 18 жовтня, сімейна лікарка також записала собі прийом пацієнтки.

«Вона просто зателефонувала спитати, як мама себе відчуває. Чому ж вона раніше не телефонувала», – говорить Світлана.

Дівчина написала скаргу на фіктивні записи в Національну службу здоров’я України.

Я знаю, що вона померла, я не можу планувати її прийом

Варто зазначити, що кількість візитів пацієнта до сімейного лікаря не впливає на розмір зарплати, а ось для лікарів вторинної ланки оплачується кожний прийом.

Сімейна лікарка померлої у коментарі Радіо Свобода стверджує, що не вносила до системи прийом пацієнтки на січень 2022-го року.

«Я знаю, що вона померла, я не можу планувати її прийом», – говорить вона.

Лікарка наголошує, що добре пам’ятає пацієнтку, що направляла її на КТ і на госпіталізацію (але врешті решт хвору госпіталізувала швидка допомога).

Говорить, що навантаження і на неї та інших лікарів було величезним – довелося проводити десятки прийомів на день.

Лікарка також підтвердила, що після смерті пацієнти дійсно не зникають з Helsi. В неї самої нещодавно помер родич, розповіла вона Радіо Свобода, і коли його данні будуть видалені з системи, вона не знає.

В Чорноморській обласній лікарні Радіо Свобода заявили, що також не вносили до Helsi прийом до анестезіолога через місяць після смерті пацієнтки. Причина появлення цього запису їм незрозуміла, зазначили в лікарні.

Померлих родичів з Helsi можна «видаляти» вручну

Останнім часом «фейкових» прийомів до лікарів значно побільшало, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Helsi, і з приводу цього система працює над технічним вирішенням цієї проблеми.

У подібних випадках пацієнтам потрібно писати скарги до Національної служби здоров’я України та в технічну підтримку самої системи Helsi.

В цьому випадку і адміністрація самого закладу, і НСЗУ проводять службові розслідування та можуть дисциплінарно чи адміністративно покарати лікаря або медичний заклад.

Подібні випадки були в різних містах України, зокрема в Києві та Харкові.

Записати людину може будь-хто

«Ані сама система Helsi, ані НСЗУ, ані адміністрація закладу не може впливати на ці прийоми заздалегідь, лише після отримання скарги. Записати людину на прийом може або сама людина, або її опікун, або лікар, або реєстратура за запитом лікаря чи пацієнта», – стверджують у пресслужбі.

Згідно із діючим законодавством та сталою практикою анкети пацієнтів зберігаються в Helsi протягом п’яти років після останнього входу людини до системи. Якщо родичі померлого бажають видалити анкету пацієнта з системи, їм потрібно звернутись до НСЗУ або написати до служби підтримки і надати підтверджуючі документи.

Автоматично це не робиться, оскільки, по-перше, частина медичної інформації може вноситись посмертно, а по-друге, в базі даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) за замовчування не вказується помер пацієнт чи ні.