МОЗ: фінансування «ковідних пакетів» для лікарень збільшили до 19,4 млрд гривень

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що у 2022 році виплати для лікарень на «ковідні пакети» збільшили до 19,4 мільярда гривень.

Як кажуть у МОЗ, цього року підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою змінили. Оплата лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

На перший пакет зможуть законтрактуватися лише ті заклади, які були визначені ОДА. Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області, уточнили у МОЗ. Регіональні департаменти охорони здоров’я вже подали переліки таких закладів, після цього з медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, будуть укладені договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 мільярди гривень.

«Під час розрахунку було враховано заробітну плату для чотирьох команд, які постійно мають бути в закладі. Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів і засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам, визначеним Національною службою здоров’я України, повідомили у МОЗ. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 мільярда гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату і плату на необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.

«Пацієнти, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно. Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом», – заявили у міністерстві.

За даними МОЗ, у 2021 році оплата лікування пацієнтів із COVID-19 відбувалася за двома пакетами медичних послуг. Зокрема, йдеться про пакет «Стаціонарна допомога пацієнтам із COVID-19» і другий пакет, який покривав стаціонарну допомогу, що надавалась протягом квітня-травня тими закладами, в яких не було договору з НСЗУ.