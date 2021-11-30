Ляшко: лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19, повинні отримати 300% надбавок

Лікарі, які працюють в ковідних лікарнях, входять до бригад і надають медичну допомогу хворим на COVID-19, повинні отримати 300% надбавок, наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Особливо якщо вони цілий місяць пропрацювали. Були лікарні, які включалися на 3-4 дні, то там 300% на всі робочі дні не буде нараховано. З початку січня ми виплатили 13 мільярдів 700 мільйонів гривень для ковідних надбавок, для того, щоб закуповувались лікарські засоби», – сказав Ляшко в інтерв’ю BBC News Україна.

На уточнювальне запитання про те, що робити медиками, якщо їхній керівник каже їм, що надбавки вони не отримають чи отримають не в повному обсязі, міністр заявив: «Треба з’ясувати, чому це відбувається, і треба говорити про це. Телефонувати на гарячу лінію Національної служби охорони здоров’я. Ми зобов’язали Національну службу здоров’я збирати звіти по виплаті надбавок щодо ковідних лікарень. Якщо будуть дурити вже службу здоров’я – то це вже кримінальна відповідальність».

Раніше цього місяця у Національній службі здоров’я України (НСЗУ) на запит Радіо Свобода повідомили, що розмір доплати медикам, які працюють із хворими на коронавірусху хворобу повинен складати до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат і надбавок.

При цьому в НСЗУ додали, що за здійснення цих доплат лікарям і медпрацівникам закладу несе відповідальність головний лікар, і розмір доплат «коливається від лікарні до лікарні».

Наприклад, кажуть у відомстві, Красноградська центральна райлікарня (Харківська область) виплатила у вересні 300% надбавок медперсоналу, який надавав допомогу пацієнтам з COVID-19. Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни виплатив у вересні 200% надбавки до зарплат працівникам, які надавали допомогу пацієнтам із коронавірусом. Тоді як, скажімо, Міська лікарня №3 Миколаєва – 53%, згідно зі звітами, які медзаклади надали за вересень.

Із чим пов’язані ці «коливання», у НСЗУ не уточнили.

Минулого року після початку пандемії МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19, на 300%.

У березні цього року МОЗ закликало медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляти про факти нецільового використання коштів, які виплачує лікарням Національна служба здоров’я.