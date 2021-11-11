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Новини | Коронавірус

У НСЗУ розповіли про виплати медзакладам за лікування пацієнтів з COVID-19 у вересні-жовтні

У жовтні оплату за лікування пацієнтів з COVID-19 отримали 344 медзаклади, які мали чинний договір з НСЗУ, на суму 1 445 746 981 грн

У Національній службі здоров’я України (НСЗУ) розповіли Радіо Свобода про розміри виплат медичним закладам за лікування пацієнтів з COVID-19 у вересні-жовтні поточного року.

Так, НСЗУ за вересень виплатила 480,76 млн грн медичним закладам за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19». Оплати отримали 235 надавачів. У жовтні оплату за лікування пацієнтів з COVID-19 отримали 344 медзаклади, які мали чинний договір з НСЗУ, на суму 1 445 746 981 грн.

«Доплати медичним працівникам, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, включені в тариф за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19». Тобто медзаклад отримує від НСЗУ кошти за надані послуги і самостійно здійснює доплати працівникам, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19», – повідомили у відповіді на запит Радіо Свобода.

У відомстві пояснили, що розмір доплати повинен складати до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок.

«За здійснення цих доплат лікарям та медпрацівникам закладу несе відповідальність головний лікар. Розмір доплат коливається від лікарні до лікарні», – повідомили у НСЗУ.

Наприклад, кажуть у відомстві, Красноградська центральна райлікарня (Харківська область) виплатила у вересні 300% надбавок медперсоналу, який надавав допомогу пацієнтам з COVID-19. Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни виплатив у вересні 200% надбавки до зарплат працівникам, які надавали допомогу пацієнтам з коронавірусом. Тоді як, скажімо, Міська лікарня №3 Миколаєва – 53%, згідно зі звітами, які медзаклади надали за вересень.

Днями в уряді повідомляли, що цьогоріч НСЗУ уклала договори із понад 2200 надавачами первинної меддопомоги та виплатила 16,7 млрд грн за надання допомоги пацієнтам.

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