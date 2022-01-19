Уряд скоротив термін дії «зелених» COVID-сертифікатів

Термін чинності «зелених» COVID-сертифікатів у «Дії», що підтверджують вакцинацію від коронавірусної хвороби, скорочений із 365 до 270 днів. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, відповідні зміни 19 січня були внесені до постанови уряду від 29 червня 2021 року.

«Новий термін дії цифрового сертифіката змінюється для усіх трьох типів документа: внутрішнього, іноземного і міжнародного. Їхня чинність становитиме 9 місяців і рахуватиметься від моменту отримання людиною другої дози щеплення», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, цією постановою Кабмін затвердив клінічні підстави для формування сертифіката на підставі отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Зокрема, цифровий документ можна буде сформувати після отримання вакцини, що відповідає затвердженим схемам введення бустерної дози, кажуть у МОЗ.

«При цьому, важливо дотримуватися рекомендованого періоду введення бустеру – він має найвищу ефективність у період введення від 180 до 270 днів після отримання основного щеплення. Якщо ж ви пропустили введення бустеру у вказані терміни – треба намагатися зробити його якомога швидше для коректної генерації сертифіката», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що можливість сформувати COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з’явиться у застосунку «Дія» наприкінці січня.

«Зауважимо, для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною раніше була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами», – наголосили у МОЗ.

6 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини для всіх людей віком від 18 років. Станом на 19 січня бустер отримали понад 131 тисяча українців. Принаймні однією дозою вакцини щеплені понад 15 мільйонів людей.