Понад 10 млн українців згенерували цифрові COVID-сертифікати в «Дії» – МОЗ

Понад 10 мільйонів українців мають у «Дії» COVID-сертифікати, що підтверджують вакцинацію від коронавірусної хвороби, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, з-поміж усіх цифрових сертифікатів 9,6 млн – це «зелені» сертифікати про дві дози та 483 тисячі – «жовті», які підтверджують одну дозу вакцинації від СOVID-19.

«Окрім того, близько 300 тисяч людей згенерували так звані сертифікати «про одужання» і 14 тисяч – документи, які генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці серпня 2021 року ЄС визнав українські COVID-сертифікати в застосунку «Дія». Україна стала однією з перших держав поза межами Євросоюзу, які отримали схвалення ЄС на підключення до цифрової довірчої мережі. В уряді обіцяють, що незабаром з’явиться можливість отримати COVID-документ після введення бустерної дози щеплення.