МОЗ: ліки за програмою єПідтримка можна буде придбати з 24 січня

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює дію програми «єПідтримка» на лікарські засоби. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, від 24 січня українці віком від 60 років зможуть витратити 1000 гривень, отримані за вакцинацію від COVID-19, на придбання ліків в аптеках.

«Уряд надав можливість людям віком від 60 років спрямувати кошти за отримання базового курсу щеплень від коронавірусної хвороби на придбання ліків. Саме ця вікова категорія є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів. Тепер їх можна придбати за рахунок коштів «єПідтримки», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За повідомленням, українці віком 60+ зможуть придбати ліки за кошти програми «єПідтримка» в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього, додали у МОЗ.

За інформацією Міністерства економіки України, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

У МОЗ уточнили, що за кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори.

19 грудня офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

В Офісі президента заявляли, що люди віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки – з січня 2022 року.