«Тисяча гривень за вакцинацію»: українці витратили 1,5 млрд грн, найбільше – на купівлю книжок

З початку запуску програми єПідтримка понад 7,2 мільйона українців подали заявки в «Дії» на отримання 1000 гривень. Як повідомило Міністерство економіки, за чотири тижні дії програми громадянам виплачено близько 7 млрд грн – майже 1,5 млрд грн з отриманих коштів українці вже витратили.

«Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали: книжкові магазини – 490 млн грн; кінотеатри – 386 млн грн; театри, концерти та розважальні послуги – 188 млн грн; залізничні та авіапасажирські перевезення – 180 млн грн; спорт – 146 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За даними уряду, з другої половини січня 2022 року програму єПідтримка буде розширено – українці, віком від 60 років, матимуть можливість витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Відповідно до умов програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Програма стартувала 19 грудня 2021 року і триватиме рік – до 18 грудня 2022 року. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Очікується, що люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.