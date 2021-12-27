Укрзалізниця: за програмою «єПідтримка» придбали вже понад 100 тисяч квитків на поїзди

«Укрзалізниця» повідомляє, що з початку виплати коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні картки за програмою «єПідтримка» пасажири здійснили більше 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки в чат-боті АТ «Укрзалізниця», на сайті booking.uz.gov.ua і на партнерських ресурсах.

«За час дії програми станом на зараз пасажири витратили на залізничні квитки більше ніж 42 мільйони гривень. Середній чек однієї транзакції складає 420 гривень.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «є-Підтримка».

19 грудня офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

В Офісі президента заявили, що люди віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки – з січня 2022 року.